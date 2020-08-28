الذهب يرتفع 1% بفضل تراجع الدولار وإشارات المركزي الأمريكي‎

ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة، اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار، فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي، صادرة عن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 1.3 بالمئة، يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة، منذ بداية الأسبوع، بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة واحد بالمئة وانخفاض بنسبة اثنين بالمئة، يوم الخميس، قبل كلمة باول وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ إنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 % مقابل منافسيه، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر؛ مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا، وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية؛ مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة، منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3% إلى 27.40 دولار للأوقية، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3%.

وصعد البلاتين 0.4 % إلى 932.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 2184.21 دولار.