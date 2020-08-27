بلومبيرغ: مهدي العدل رئيسا تنفيذيا في أرامكو لمشاريع الطاقة بديلا عن ماجد مفتي

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية إن أرامكو اختارت مهدي العدل، رئيس وحدة الزيوت الأساسية في الشركة، رئيسا تنفيذيا لمشاريع الطاقة في عملاق النفط السعودي خلفا للمهندس ماجد مفتي.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن ماجد مفتي تأكيدات استقالته، لكن أنباء تعيين العدل في المنصب نسبتها إلى ”أشخاص مطلعين على الوضع“.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه بلومبيرغ يوم الأربعاء أكد مفتي أنه استقال من منصبه دون تقديم مزيد من التفاصيل، كما قالت الوكالة.

وتعتبر ”شركة مشاريع الطاقة“ الذراع الاستثمارية لشركة أرامكو السعودية في مجال تقنيات النفط والغاز والطاقة المتجددة والبيتروكيماويات، في المراحل المبكرة التي تفيد مشاريع وخطط أرامكو.

وكان ماجد مفتي أدار الشركة على مدى السنوات الأربع الماضية، وقال في مقابلة في يناير / كانون الثاني إن الشركة (رأسمالها 500 مليون دولار) دعمت أو استحوذت على 45 شركة تكنولوجيا منذ 2012، بعضها في الولايات المتحدة وأوروبا.