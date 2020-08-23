برلماني إيراني: البورصة فقدت 25% من قيمتها وتحذيرات من هروب رؤوس الأموال

كشف البرلماني الإيراني، سيد ناصر موسوي لاركاني عن فقدان البورصة الإيرانية 25% من قيمتها الكلية، منتقدا فشل السلطات الحكومية في معالجة تردي الأوضاع الاقتصادية وضبط الأسواق.

وكتب لاركاني وهو عضو باللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني عبر ”تويتر“: ”البورصة اليوم تواجه تراجعا ملحوظا. في حين أن جميع تعهدات وإجراءات الحكومة فشلت في استعادة الأسواق إلى حالتها الطبيعية“.

وأشار البرلماني الإيراني في تغريدته إلى أن ”حوالي تريليون ونصف التريليون تومان إيراني (أي 25% من القيمة الكلية للبورصة) قد تبخرت وضاعت“، بحسب وصفه.

#بورس امروز هم با افت نسبتا قابل توجهی مواجه شد. تمام #وعده_ها و #اقدامات دولت برای بازگرداندن بازاربه ریل عادی ثمرنداده است.

حدود یک و نیم تریلیون تومان (۲۵ درصد کل ارزش بورس) پودر شده و از دست رفته است.

واقعا #دولت مقابل آب شدن سرمایه مردم احساس مسئولیت دارد؟#دولت_بی_تدبیر — سيدناصر موسوی لارگانی (@MoosaviLargani) August 22, 2020

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين إيرانيين من انسحاب المستثمرين ورؤوس الأموال من أسواق التعاملات.

وقال الخبير الإيراني في سوق الاستثمار، محمد يوسف أمين داور، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ”الأسبوع الجاري سيكون مصيريا للبورصة الإيرانية، وفي حال لم ينضبط السوق فسوف يرحل العديد من أصحاب رؤوس الأموال“.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن المستثمرين وأصحاب الأسهم في إيران يلجأون بالأساس إلى البورصة الإيرانية بهدف الحفاظ على قيمة ممتلكاتهم، وذلك في ظل حالة الركود والتضخم التي تؤثر سلبا على قيمة الأسهم والشركات.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني دعا في وقت سابق جميع الأجهزة الحكومية في إيران لعرض أسهمها في البورصة، معتبرًا أن هذا الأمر سيعمل على ازدهار الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات متصاعدة منذ عودة العقوبات الأمريكية على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، إذ يُعد انهيار قيمة العملة المحلية ووقف التعاملات المصرفية وحظر تصدير النفط ضمن أبرز هذه الأزمات.