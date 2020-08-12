رويترز: سلطنة عمان توقع قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار

سيعزز القرض، الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
وسبق أن أعلن عن اختيار الحكومة العمانية بنك أبو ظبي الأول وبنك مسقط لترتيب القرض من بنوك دولية وإقليمية.
وبحسب ما نقلته ”رويترز“ عن مصادر في وقت سابق ”ستحصل سلطنة عمان على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على أن يتم سداده لاحقا بأموال سيجري جمعها من سندات دولية“.
وسبق أن قالت السلطنة إنها تعتزم جمع ديون تزيد قيمتها على خمسة مليارات دولار هذا العام لتغطية عجز يقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكن ذلك كان قبل تفشي الوباء وانهيار أسعار النفط.