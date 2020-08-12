رويترز: سلطنة عمان توقع قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين يوم الأربعاء، إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية.