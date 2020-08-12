الذهب ينزل دون 1900 دولار مع صعود عوائد السندات الأمريكية

نزل الذهب ما يزيد عن 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 % قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة، وتراجع 1.6% إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولارا.

ونزلت أسعار الفضة 3.3 % إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15% في الجلسة السابقة.

وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس، كايل رودا: ”يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب“ فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

وأضاف: ”يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضًا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة“.

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات أمس الثلاثاء، إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار، لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أمريكي أثر سلبًا على الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 % إلى 927.60 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولار.