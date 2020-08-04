الصندوق السيادي القطري يستثمر 300 مليون دولار في شركة صينية ناشئة

دخل الصندوق السيادي القطري في استثمار بشركة ناشئة في الصين بمبلغ 300 مليون دولار .

ويشارك الصندوق القطري في الطرح التمويلي لشركة سيارات الكهرباء الناشئة ”اكس بينغ “ الصينية.

ورفضت هيئة الاستثمار القطرية التعقيب على هذه المعلومات التي نشرتها وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية.

وقالت الوكالة، إن مصادر إخبارية ذات صلة، ترفض الكشف عن أسمائها، أكدت دخول قطر بشكل متكتم في عملية تمويل للشركة الصينية الناشئة، وهو الطرح المقرر الإعلان عنه في الربع الحالي من السنة بسوق نيويورك.

ويشير التقرير إلى أن شركة ”اكس بينغXpeng“ ومقرها قوانغتشو لجأت إلى شركة علي بابا الصينية من أجل توفير مبلغ 800 مليون دولار لتمويل صناعة صينية للسيارات الكهربائية، يراد لها منافسة شركتي تيلسا ونيو اللتين ترتادان هذه الصناعة المتوسعة.

ويأتي دخول قطر في هذا المجال الصيني بعد الأرباح التي حققتها الاستثمارات السعودية من أسهمها في شركة تيسلا الأمريكية.

وكانت شركة ”اكس بينغ“ أنتجت 5،185 وحدة من سيارتها الأولى، G3 SUV، في النصف الأول من العام الحالي، وبدأت في تسليم طرازها الثاني P7 سيدان، في يوليو الماضي.