أبل تتخطى أرامكو لتصبح أعلى الشركات المدرجة قيمة

حققت أسهم شركة أبل قمة غير مسبوقة، اليوم الجمعة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف أيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة، لاحتلال مكانة أكبر الشركات المدرجة في العالم قيمة.

وبحسب بيانات رفينيتيف، يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، والتي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار، وفق آخر إغلاق.

وبعد زيادة 6.2% حققها سهمها إلى 408.78 دولار في تعاملات منتصف اليوم، أمسى رأس المال السوقي لأبل عند 1.748 تريليون دولار.

وبعد أن أعادت أبل شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو حزيران، فإن عدد الأسهم غير المدرجة لديها أصبحت أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم، حتى 17 يوليو تموز، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم اليوم، يكون قد ارتفع 40% منذ بداية العام، إذْ يراهن المستثمرون على أنها شركات تكنولوجية أمريكية أخرى، ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجمًا.

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت أبل تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذْ يبدأ التداول على أساس التغيير، وفق التجزئة في 31 أغسطس آب، وستكون هذه أول تجزئة أسهم لأبل منذ 2014.