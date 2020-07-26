ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه (250 156 مليون دولار)، ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه (أي 36 303