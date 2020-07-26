ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه (250,156 مليون دولار)، ليغلق عند مستوى 580.499 مليار جنيه (أي 36,303,922 مليار دولار).
وصعد مؤشر ”إيجي إكس 30“ بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10524 نقطة، وارتفع مؤشر ”إيجي إكس 50“ بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1795 نقطة.
وقفز مؤشر ”إيجي إكس 30 محدد الأوزان“ بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12339 نقطة، وزاد مؤشر ”إيجي إكس 30 للعائد الكلي“ بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4044 نقطة.
وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ”إيجي إكس 70 متساوي الأوزان“ بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1515 نقطة.
وصعد مؤشر ”إيجي إكس 100 متساوي الأوزان“، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة.