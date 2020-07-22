وزير المالية السعودي: بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصادي.. وننظر في خصخصة شركات صحية وتعليم

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن تقل وتيرة انكماش اقتصاد السعودية على الأرجح عن 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي‎.

وقال الجدعان، في تصريحات صحفية، إن بيانات تموز/يوليو ”تبشر بتعاف اقتصادي لكن مازال هناك الكثير من الضبابية“‎.

وأوضح أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في تموز/ يوليو بفضل الطلب المحلي‎.

ولفت الوزير إلى ”أن الإنفاق في الميزانية المعلن في كانون الأول/ ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات“‎، وتابع ”نقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي‎“.

وأشار الجدعان، إلى أن ”ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكننا لا نستبعد أي شيء“‎.

وقال ”أصدرنا ديونا محلية تزيد بكثير عما كان مخططا لهذا العام“، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي تفشت في أنحاء واسعة من البلاد..

وبين الوزير أن ”صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليس لديه تفضيل جغرافي، والأمر يتوقف على فرصة الاستثمار“‎.

وتحدث الوزير، عن ”أن هناك بضع شركات نرغب في طرحها بسوق المال لكننا سنطرحها في 2020-2021‎“، قائلا إننا ”سننظر أيضا في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم‎“.

ولفت إلى أن ”الحكومة السعودية، ستصدر ديونا دولية على الأرجح مجددا هذا العام“‎، و“أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملة الطرح الدولي القادم للدين“‎.

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير المالية السعودي على متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات .

وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن ”الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية“.