بورصات الخليج ترتفع قبيل إعلانات النتائج وسهم "داماك" دبي يصعد بقوة‎

ارتفعت بورصات الأسهم الرئيسة في الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، قبل إعلانات نتائج شركات، بداية من الـ15 من يوليو/ تموز، وقاد سهم ”داماك“ العقارية الاتجاه الصعودي.

وكانت شركة استثمار، قالت، الخميس الماضي، إنها تدرس لحساب حسين سجواني مؤسس“ داماك“ ورئيس مجلس إدارتها – ومجموعته، إمكانية شراء حيازات مساهمي الأقلية وإلغاء إدراج الشركة.

وقفز سهم ”داماك“ 14.2 %، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أغسطس/ آب 2015، بينما صعدت بورصة دبي 0.5 %.

في المقابل، تراجع سهم ”إعمار“ العقارية القيادي 1.5 %.

وكانت ”ستاندرد آند بورز“، خفضت، يوم الجمعة، تصنيف الشركة إلى ‭‭BB+‬‬‬ عالي مخاطر من ‭‭BBB-‬‬.

وقالت إنها تتوقع انخفاض أرباح ”إعمار“ بين 30 و40 % في 2020، والإيرادات الإجمالية بين 15 و20 %، وتعافيا جزئيا فقط في العام المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 %، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.7 % وبنك الرياض 1.2 %.

وارتفع سهم الاتصالات السعودية 0.1 %، بعد أن أعلنت تمديد مذكرة تفاهم مع ”فودافون“ لشراء حصتها في ”فودافون“ مصر.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 %، مدعوما بمكاسب سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، والذي زاد 0.9 %.