بلومبرغ: مساعدو ترامب يدرسون اقتراحات لفك ارتباط عملة هونغ كونغ بالدولار

ذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون اقتراحات لتقويض ربط عملة هونغ كونغ بالدولار الأمريكي على الرغم من أن هذه الفكرة لا تحظى بدعم على ما يبدو.

وأضافت أن اقتراح التحرك ضد ربط دولار هونغ كونغ، ربما عن طريق الحد من قدرة بنوك هونغ كونغ على شراء الدولار الأمريكي، أُثير ضمن مناقشات أشمل بين مستشاري وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقالت مصادر لبلومبرغ إن أعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية عارضوا هذا الاقتراح خشية أن تضر هذه الخطوة البنوك الموجودة في هونغ كونغ والولايات المتحدة وليس في الصين.

وذكر التقرير أن الفكرة لم تُطرح على مستويات عليا في البيت الأبيض ما يشير إلى أنها لم تحظ بدعم جدي بعد.

وأفاد التقرير أن إحدى أهم أولويات الإدارة الأمريكية هي إيجاد سبل لمعاقبة البنوك التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لا سيما إتش.إس.بي.سي هولدنغز.

ولم ترد وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان والبيت الأبيض على طلبات للتعقيب.

كان بول تشان وزير مالية هونغ كونغ قد صرح في الشهر الماضي بأن المدينة لا تعتزم تغيير ربط عملتها بالدولار الأمريكي.