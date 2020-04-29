أسهم أوروبا تنخفض بفعل تراجع شركات الرعاية الصحية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ طغى انخفاض أسهم شركات الرعاية الصحية على توقعات لنتائج أعمال إيجابية من شركات صناعة سيارات ألمانية وإيه.إم.إس المتخصصة في المستشعرات وكذلك ارتفاع في أسعار النفط.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.12 % بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش وانخفض مؤشر الأسهم القيادية ستوكس 50 بنسبة 0.4 % مع تراجع أسهم روش ونوفارتس لصناعة الأدوية.

وربحت أسهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل بين 1.7 % و2.6 %مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية ارتفاع جاء أقل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.

وقفز سهم إيه.إم.إس المتخصصة في المستشعرات 10.8 % ليتصدر المؤشر ستوكس 600 إذ تتوقع الشركة أن يكون تأثير فيروس كورونا في الربع الثاني محدودا.

وتلقت أسهم شركات صناعة السيارات دفعة بعد أن توقعت دايملر أن ترتفع أرباح التشغيل في قطاع مرسيدس بنز للسيارات والشاحنات فوق المستوى المسجل في العام السابق وقالت فولكسفاجن إنها تتوقع تحقيق أرباح للعام بالكامل.