اشتية: قيمة عجز موازنة الحكومة الفلسطينية 1.4 مليار دولار

اشتية: قيمة عجز موازنة الحكومة الفل...

المصدر: رام الله - إرم نيوز

كشف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيّة، يوم الإثنين، عن عجز بمئات ملايين الدولارات، في الموازنة العامة لحكومته للعام الجاري.
وقال اشتيّة، خلال الإيجاز الصحفي المسائي المتعلق بمستجدات فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، إن "العجز في الموازنة وصل إلى 1.4 مليار دولار"، محذرا من تبعات الإعلان الإسرائيلي الأخير حول اعتزام الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).
وأكّد أن "إعلان اسرائيل اقتطاع 450 مليون شيقل من أموالنا قرصنة حقيقية، وسرقة لمقدراتنا، ويضيف عجزا جديدا للموازنة".
ويوم الأحد الماضي، كشفت قناة "كان العبرية" عن قرار اتخذته محكمة الصلح الإسرائيلية بمصادرة حوالي نصف مليار شيكل تلبية لدعوى قضائية رفعها مستوطنون ضد السلطة الفلسطينية؛ بذريعة مسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة عن مقتل أفراد من عائلاتهم خلال الانتفاضة.
وذكرت القناة أن "القرار يقضي بوضع اليد على مبلغ 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية، وذلك بعد عدة أشهر من إقرار المحكمة بمسؤولية السلطة عن تنفيذ عدة عمليات غالبيتها إبّان انتفاضة الأقصى".
وأشارت إلى أن الدعاوى القضائية تديرها منظمة "شورات هدين" المتطرفة، التي طالبت بإلزام السلطة الفلسطينية دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17 مليار شيكل لقاء تلك العمليات، بواقع 10 ملايين لكل متضرر منها، إلا أن المحكمة قررت الاكتفاء بمبلغ 450 مليون شيكل.
والأموال الفلسطينية المعروفة بــ"المقاصّة"، هي الإيرادات المالية الناتجة عن الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الواردة إلى فلسطين من إسرائيل والخارج، وتبلغ قيمتها الشهرية نحو 700 مليون شيكل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
فلسطين
إسرائيل
السلطة الفلسطينية
اقتصاد
الضفة الغربية
تاغ
الموازنة العامة
الحكومة الفلسطينية
أزمة اقتصادية
جائحة كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث