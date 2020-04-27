اشتية: قيمة عجز موازنة الحكومة الفلسطينية 1.4 مليار دولار

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كشف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيّة، يوم الإثنين، عن عجز بمئات ملايين الدولارات، في الموازنة العامة لحكومته للعام الجاري. وقال اشتيّة، خلال الإيجاز الصحفي المسائي المتعلق بمستجدات فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، إن "العجز في الموازنة وصل إلى 1.4 مليار دولار"، محذرًا من تبعات الإعلان الإسرائيلي الأخير حول اعتزام الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة). وأكّد أن "إعلان اسرائيل اقتطاع 450 مليون شيقل من أموالنا قرصنة حقيقية، وسرقة لمقدراتنا، ويضيف عجزًا جديدا للموازنة". ويوم الأحد الماضي، كشفت قناة "كان العبرية" عن قرار اتخذته محكمة الصلح الإسرائيلية بمصادرة حوالي نصف مليار شيكل تلبية لدعوى قضائية رفعها مستوطنون ضد السلطة الفلسطينية؛ بذريعة