مصر تربح في البورصة 633 مليون دولار في أول جلسة رمضانية وتعلن عن برنامج مالي جديد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي اليوم الأحد، ليحقق رأس المال السوقي أرباحًا بنحو 9.5 مليار جنيه بما يعادل 632 مليونًا و884 ألف دولار ليغلق عند مستوى 564.894 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 408.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.7 ألف عملية لعدد 184 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 82.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.16%، والعرب على 5.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 15.1 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 732.5 ألف جنيه، 59.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.5 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 10377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1595 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 12101 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1120 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 707 نقطة.

وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

بورصات الخليج

في الإطار ذاته، ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط اليوم الأحد، مع تخفيف عدد من دول المنطقة إجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان، لتسمح بإعادة فتح بعض الأنشطة وتقليص ساعات حظر التجول.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 3.5%، حيث زاد سهم مصرف الراجحي وسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو"، 3% لكل منهما.

وقفز سهم ثوب الأصيل 10%، عقب الإعلان عن زيادة أرباح الربع الأول من العام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم، إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع حظر التجول في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ابتداء من اليوم وحتى 13 مايو/ أيار، مع إبقاء الحظر على مدار 24 ساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وسمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مثل متاجر الجملة والتجزئة ومراكز التسوق من 29 أبريل/ نيسان إلى 13 مايو/ أيار.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 3.5% مدعوما بمكاسب سهم إعمار العقارية القيادي الذي صعد 6.1%، وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 4.5%.

وتقدم سهم العربية للطيران 5.6%. ويوم الخميس، قالت الشركة إن مشروعها المشترك مع الاتحاد للطيران حصل على ترخيص تشغيل.

وسمحت دبي يوم الخميس للمقاهي والمطاعم باستئناف أنشطتها وفتح مراكز التسوق، من الثانية عشرة ظهرا إلى العاشرة مساء بحد أقصى 30% من طاقتها.

كما ستسمح أيضا باستنئاف خدمات المواصلات العامة بما في ذلك قطار الأنفاق من 26 أبريل/ نيسان.

وزاد مؤشر أبوظبي 2.9%، وقاد المكاسب صعود بنك أبوظبي الأول 3.6%.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس، أن الإمارات قلصت ساعات حظر التجول المسائي ساعتين، ليصبح من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا في شهر رمضان.

برنامج مالي جديد

من جهة أخرى، أعلنت مصر عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة عام واحد فقط.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن صندوق النقد الدولى متحمس للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحًا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا عام أو عامين.

وأوضح محافظ البنك المركزى المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تفكر مسبقًا دون الانتظار أن تأتى الأزمات بمفاجآت.

وأشار إلى إن قطاع البنوك فى مصر قوى واستطاع المواجهة في ظل هذه الأزمة، وذلك نتيجة لما تم بناؤه خلال السنوات الماضية، موضحا أن اليوم هناك رؤوس أموال فى البنوك تساوى 450 مليار جنيه.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل بالتوازى فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ونجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التى ساعدتنا على مواجهة فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل دائما بتناسق تام للنظر فى الشكل الاقتصادى المصرى، وبعد انتهاء برنامج الحكومة المصرى مع صندوق النقد الدولى.

ونوه مدبولي بأن مصر بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي على دعم مالى إلى جانب الدعم الفني.