تعافي أسعار النفط وأرباح الشركات ترفع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالشرق الأوسط على ارتفاع، اليوم الخميس، مدعومة بتعافي أسعار النفط من مستويات متدنية قياسية ومجموعة من إعلانات الأرباح التي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وصعد خام برنت 1.55 دولار أو 7.61%، إلى 21.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من ملامسته 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ يونيو/ حزيران 1999.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1%، وزاد سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 1%، وتقدم سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.9%.

ونزل سهم البنك السعودي البريطاني (ساب) 0.6% مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

وفي دبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 1.6% مدفوعا بقفزة 6.3% لسهم إعمار مولز المشغلة لمراكز التسوق ومكاسب لسهم بنك دبي الإسلامي 1.2%.

لكن سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) هوى 3.2% مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهم.

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.9%، بقيادة ارتفاع بنسبة 2.8% لسهم بنك أبوظبي الأول. ودعا أكبر بنك في الإمارات لعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 27 أبريل/ نيسان، حيث سيقر أرباح الربع الأول.

وقفز سهم دانة غاز 6.5%، وأعلنت شركة الطاقة عن خطط لاستخدام عائدات أصولها المصرية التي تحاول بيعها في سداد صكوك تُستحق في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتخلى المؤشر القطري عن مكاسب حققها في وقت مبكر، ليغلق على انخفاض 0.3%، وتراجع سهم مصرف الريان 2.6% قبل إعلان أرباح الربع الأول.

لكن قفزة لسهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 6.8%، خففت من هبوط المؤشر.

وسجلت شركة شحن ونقل الطاقة، يوم الإثنين، ربحا صافيا قدره 279.2 مليون ريال (76.70 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020، ارتفاعا من 235.9 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وصعد سهم بنك الدوحة 0.7%، وتقدم سهم فودافون قطر 4.5% بعد إعلانهما أرباحا صافية فصلية أعلى.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 3.3%، وحققت جميع الأسهم على المؤشر مكاسب. وصعد سهم البنك التجاري الدولي 3.8%.

وأظهرت بيانات البورصة أن صافي مشتريات المستثمرين المصريين والعرب للأسهم فاقت مبيعاتهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 1% إلى 6605 نقاط.

أبوظبي.. صعد المؤشر 1.9% إلى 4063 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 1.6% ليسجل 1891 نقطة.

قطر.. خسر المؤشر 0.3% إلى 8473 نقطة.

مصر.. قفز المؤشر 3.3% إلى 10120 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.1% إلى 1308 نقاط.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.9% إلى 3482 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 1% مسجلا 5025 نقطة.