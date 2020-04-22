وزير المالية السعودي يتوقع تأثيرا محدودا لكورونا في إيرادات المملكة

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء أن يكون تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد في الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية للمملكة محدودا جدا في الربع الأول.

وأضاف الجدعان الذي كان يتحدث في الرياض خلال مؤتمر صحفي عن أبرز التطورات الاقتصادية في السعودية أن الحكومة ستعلن عن إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدا أن السعودية لديها القدرة المالية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن كورونا.

وأردف الجدعان أن الحكومة السعودية لا تتوقع سحب أكثر من 120 مليار ريال (31.89 مليار دولار) من الاحتياطيات، لكنها قد تقترض 100 مليار ريال إضافية (26.58 مليار دولار) هذا العام وإن مجمل الدين قد يصل إلى 220 مليار ريال.

وشدد على أن سلامة القطاع الخاص هو الاهتمام الأكبر للحكومة وسط التفشي العالمي لكورونا، وسيجري دعمه لاجتياز الأزمة.

وفي ذات السياق قال الوزير السعودي إنه يتوقع نموا سلبيا للقطاع الخاص غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.

وكشف الجدعان أنه في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناتجة عن جائحةكورونا، تدرس الحكومة السعودية إجراءات إضافية لخفض الانفاق الحكومي‎.

وأشار إلى أن خفض صادرات النفط سيكون له تأثير في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.