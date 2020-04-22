تركيا تخفض سعر الفائدة إلى 8,75% رغم تراجع الليرة

المصدر: ا ف ب

خفض البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية كاملة عند 8,75% رغم تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وتم خفض سعر الريبو لأسبوع (فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية) بمقدار نقطة مئوية، بحسب البنك، في إجراء هو الثامن في أقل من عام.

وكانت توقعات بلومبرغ تشير إلى خفض بنسبة 0,5%.

وتشهد الليرة التركية تدهورا مقابل الدولار الأمريكي منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في وقت سابق هذا العام، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها الشهر الماضي.

وبعد صدور إعلان البنك سجلت الليرة التركية 6,99 مقابل الدولار الواحد.

وأقر البنك بتراجع الليرة لكنه قال إن استمرار تدهور أسعار السلع الدولية ومنها النفط الخام "يؤثر على توقعات التضخم بشكل إيجابي".

وأكد أن "المخاطر على توقعات التضخم بنهاية العام تتراجع" مع تراجع التضخم السنوي الشهر الماضي إلى 11,86% مقارنة بـ12,37% في شباط فبراير.