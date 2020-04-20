بورصة فلسطين تستأنف نشاطها الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن السوق المالي "بورصة فلسطين" ستستأنف نشاطها اعتبارا من الـ3 من شهر مايو/أيار المقبل.

وكانت البورصة بدأت تنفيذ قرار بتعليق تداولاتها اعتبارا من الـ23 من شهر مارس/ آذار الماضي وحتى إشعار آخر، كأحد الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ أشتية صحفيين في مؤتمر عقده بمقر رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، أن فتح أبواب البورصة اعتبارا من شهر مايو/أيار المقبل سيكون ضمن شروط السلامة والوقاية الصحية للعاملين فيها.

وتتألف بورصة فلسطين من 48 شركة موزعة على 5 قطاعات رئيسة، هي: البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، والخدمات، والتأمين، والصناعة.

وتغلق البورصة حاليا في وقت تعلن فيه الشركات المدرجة عن اجتماعات هيئاتها العامة وتوزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2019، وبدء إفصاحها عن نتائجها للربع الأول من عام 2020.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، ترفع الإجمالي إلى 329، منها 15 في قطاع غزة.