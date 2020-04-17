الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار بفضل تنامي الإقبال على المخاطرة

ارتفعت الليرة التركية 1.6% مقابل الدولار، اليوم الجمعة، إذْ ساعد تنامي الإقبال على المخاطر في الأسواق الناشئة، العملة التركية في أن تعوض بعض الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع، جراء مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

وارتفعت الليرة إلى 6.83 مقابل الدولار، قبل أن تتراجع إلى 6.8730 بحلول الساعة 11:46 بتوقيت جرينتش. ويجرى تداول العملة التركية قرب أضعف مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغته خلال أزمة العملة في 2018.

وتلقت الأسواق الناشئة، الدعم من تزايد المؤشرات على أن الولايات المتحدة ستخرج قريبًا من إجراءات العزل العام، بسبب فيروس كورونا.

وعند المستويات الحالية، ما زالت الليرة منخفضة 13% مقارنة مع مستواها بنهاية العام الماضي. وفي ذروة الأزمة في منتصف شهر آب/أغسطس من عام2018، هوت الليرة إلى 7.24 للدولار.