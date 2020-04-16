تحذير اقتصادي من صندوق النقد وتهاوي طلب النفط يضغطان على بورصات الخليج

نزلت معظم المؤشرات في أسواق الشرق الأوسط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أسوأ تراجع اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كما زادت الضغوط بفعل نزول متوقع للطلب العالمي على النفط إلى أدنى مستوياته في ربع قرن.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 % خلال 2020، في انهيار ناجم عن فيروس كورونا قد يكون الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، انخفاض الطلب على النفط بمقدار 29 مليون برميل يوميًا، في أبريل/ نيسان، ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عامًا.

وحذرت من أن أي خفض للإنتاج من جانب المنتجين، لن يعوض بالكامل هبوط الطلب في الأجل القريب.

ونزل المؤشر القياسي في البورصة السعودية 2.7 %، وهبط سهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "أرامكو" السعودية 2.3 %، وتراجع سهم مصرف الراجحي 1.3 %.

وتتوقع موازنة المملكة لعام 2020، إيرادات نفطية 513 مليار ريال (136.53 مليار دولار).

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيس 2%، متأثرًا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.1 %. وهبط مؤشر سوق أبوظبي 3.8 %، مدفوعًا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 4.8 %.

وخسر مؤشر بورصة قطر 3.1 % مع تداول جميع الأسهم عدا واحد بانخفاض، بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي هبط 3.6 %.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.8 % بعد إغلاق سهم أكبر بنك مدرج، البنك التجاري الدولي، على انخفاض 2%، بينما هبط سهم الشركة الشرقية المحتكرة لصناعة التبغ في البلاد 1.4 %.