مجموعة السبع تبحث إنقاذ الاقتصادات الناشئة من مخاطر كورونا

اتفق مسؤولون ماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم الاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير المالية الياباني تارو أسو: إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا، أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن المجتمعين "ناقشوا الحاجة إلى رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي"، مبينا أنه "ما من شك في أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضغوط من جائحة فيروس كورونا".