مجموعة السبع تبحث إنقاذ الاقتصادات الناشئة من مخاطر كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا الثلاثاء، أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأضاف الوزير أن "وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي"، مبينا أنه "ما من شك في أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضغوط من جائحة فيروس كورونا".