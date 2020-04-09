الليرة التركية ترتفع بعد تصريحات من صندوق النقد

ارتفعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار، اليوم الخميس؛ بعد أن قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيواصل انخراطه البناء مع جميع الدول الأعضاء، بما فيها تركيا.

وفي الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 6.6525 للدولار، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 6.62.

وأدلت جورجيفا بتصريحاتها أثناء جلسة رد على الأسئلة، عقب كلمة قبيل اجتماعات الربيع، المقررة الأسبوع القادم، لصندوق النقد والبنك الدولي.

وقالت ردا على سؤال عن انتقادات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكيف سيكون نهج الصندوق حيال مساعدة تركيا: ”في الواقع لدينا انخراط مثمر للغاية مع جميع الأعضاء، بما فيهم تركيا.. سنواصل هذا الانخراط المثمر مع الأعضاء، بما فيهم تركيا. نحن هنا من أجل جميع أعضائنا“.