الريال الإيراني يتراجع أمام الدولار

للأسبوع الثاني على التوالي ما زالت أسعار الدولار تسير بشكل صعودي أمام العملية الإيرانية (الريال) في ظل مخاوف أن تكون أسباب هذا الصعود هو مؤشر على جدية المفاوضات الغربية مع إيران بشأن البرنامج النووي، خصوصا في ظل تصريحات إيرانية من مسؤولين بارزين في إيران على عدم الفائدة من هذه المفاوضات.

وبحسب ما ذكرت مواقع اقتصادية فإن سعر الدولار الواحد وصل بيعه الإثنين أمام العملية الإيرانية إلى 30800 ريال، بعدما كان قبل أسبوعين سعر الدولار الواحد 29000.

وعزا مجتبى حميدي أحد أصحاب الصيرفة في حديثه لشبكة "إرم"، أن ارتفاع أسعار الدولار بسبب الشائعات التي ترددها وسائل الإعلام عن حرب عسكرية بين روسية وأوكرانيا، مضيفاً أن هذه الارتفاع لم يقتصر على الدولار بل شمل أيضا الذهب.

وأشار حميدي أنه يحتمل أن يتزايد سعر الدولار كلما اقتربنا من العام الإيراني الجديد وحلول العطلة السنوية التي تبدأ بأول يوم من أعياد النيروز. وتعول إيران على زيادة صادراتها النفطية من خلال رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الغرب منذ أكثر من سنتين.