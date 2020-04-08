تهافت على سندات أبوظبي يظهر ثقة المستثمرين

قال مصدران يوم الأربعاء إن أبوظبي تلقت طلبات اكتتاب مجمعة بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار لإصدار سندات مزمع مقوم بالدولار على شرائح لأجل خمس وعشر و30 سنة.

وقال مصدران قريبان من البيع إن أبوظبي تتطلع إلى جمع ما يتراوح بين خمسة وسبعة مليارات دولار من الإصدار.

ويعكس الإقبال على الاكتتاب ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة التي تعرض سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 265 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات ونحو 285 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات، ونحو 4.55% للسندات البالغ أجلها ثلاثين عاما.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.

وتستكشف معظم الحكومات في منطقة الخليج خيارات تمويل من خلال الاستدانة في مواجهة الضغط الاقتصادي على مالياتها الناجم عن الوباء وأثر تهاوي أسعار النفط.

وتتعامل عاصمة الإمارات أبوظبي الغنية بالنفط مع ضغوط اقتصادية ناجمة عن قيود اجتماعية وقيود على الشركات تهدف لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.