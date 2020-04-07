مصر تتوقع انخفاض معدل النمو بسبب كورونا

توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، انخفاض معدل النمو في بلادها بمقدار 1%؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، مرجحة انخفاض معدل النمو خلال نهاية العام المالي الحالي إلى 4.2% بدلا من 5.6%، وسط تباطؤ في نمو الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري إلى 4.5% و1% على التوالي.

وأضافت السعيد، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، أن ”المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي؛ بعد انتشار فيروس كورونا، مع توقعات بدخول الاقتصاد في حالة من الركود“.

ولفتت إلى أنه ”ستكون هناك خسارة بواقع 2 نقطة مئوية في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021“.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، أبرزها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الفيروس، وتخصيص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.