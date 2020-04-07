البورصة المصرية تربح 952 مليون دولار في تداولات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، اليوم الثلاثاء؛ ليحقق رأس المال السوقي نحو 15.4 مليار جنيه بما يعادل 952 مليونا و400 ألف دولار، ليغلق عند مستوى 543.356 مليار جنيه، حيث مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 395 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.89%، والعرب على 8.88% خلال جلسة تداول اليوم.

واستحوذت المؤسسات على 48.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.66%، ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 25.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 156.4 مليون جنيه على التوالي.

فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 193.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر ”إيجي إكس 30“ بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 9840 نقطة، وصعد مؤشر ”إيجي إكس 50“ بنسبة 3.84% ليغلق عند مستوى 1395 نقطة، وقفز مؤشر ”إيجي إكس 30 محدد الأوزان“ بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 11397 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 3763 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ”إيجي إكس 70 متساوي الأوزان“ بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 1034 نقطة، وصعد مؤشر ”إيجي إكس 100“ بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 1054 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.20% ليغلق عند مستوى 723 نقطة.

وارتفعت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.