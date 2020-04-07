أسواق الخليج ترتفع مدفوعة بصعود أمريكي وانتعاش النفط

ارتفعت أسواق الأسهم في الخليج لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، بعد أن شهدت وول ستريت مكاسب قوية إثر تباطؤ في وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد ببعض بؤر تفشي المرض في العالم.

وأثارت عودة أسعار الخام للارتفاع تفاؤل المستثمرين في منطقة تعتمد بقوة على قطاع النفط.

وارتفع خام برنت 90 سنتا أو 2.7% مسجلا 33.95 دولار للبرميل، مع تزايد الآمال بشأن توصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج في ظل تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي من جراء الجائحة.

زاد مؤشر دبي الرئيس 3.9% بقيادة ارتفاع بلغ 5% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني وزيادة 4.6 في سهم إعمار العقارية.

وقالت إعمار والشركة الوطنية للتبريد المركزي إن إعمار باعت إلى تبريد 80% في أنشطتها للتبريد الخاصة بمنطقة وسط دبي مقابل 2.48 مليار درهم (675 مليون دولار).

واستقر سعر سهم تبريد.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 3.5% بفضل ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 8% وبنك أبوظبي التجاري 5.5%.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات يوم الاثنين إنها مددت فترة تقديم الشركات لنتائجها المالية للربع الأول من العام.

وصعد المؤشر القطري 2.4% وشهدت جميع الشركات المدرجة فيه ارتفاعات شملت زيادة في سهم قطر للوقود 2.4%.

وقالت مصادر مطلعة إن قطر بدأت اليوم تسويق سندات بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض أسعار النفط وحالة الضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا.