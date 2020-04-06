البنوك اللبنانية تطبق سعر صرف 2600 ليرة للدولار للحسابات الصغيرة

قال مصدر في مصرف لبنان المركزي يوم الإثنين، إن البنوك اللبنانية ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة، التي تصل إلى 5 ملايين ليرة، تنفيذًا لتعميم جديد صدر الجمعة.

وقال محافظ البنك المركزي الجمعة، إن لبنان ما زال يطبق سعر صرف رسميًا، يبلغ 1507.5 ليرة للدولار على معاملات البنوك وواردات المواد الضرورية.

لكن التعميم الصادر الجمعة، يفيد بأنه يمكن السحب من الودائع البالغة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر السوق، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية أو أقل.

وقال مصدر مصرفي رفيع، إن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي، وإنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.