منتجو أوبك+ يناقشون خفضا محتملا للإنتاج بـ10 ملايين برميل يوميا

قال مصدر بأوبك اليوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ لمصدري النفط الخام تناقش خفضا للإمدادات العالمية بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أي تخفيضات إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الخميس إنه توسط في صفقة سيخفض بموجبها المنتجان الكبيران روسيا والسعودية الإنتاج بما يتراوح بين عشرة ملايين و15 مليون برميل يوميا، ما يمثل عشرة إلى 15 بالمئة من المعروض العالمي. وقال ترامب إنه لم يعرض خفض الإنتاج الأمريكي.

وأضاف المصدر أن أوبك+ تتابع نتائج اجتماع بين ترامب وشركات النفط يُعقد في وقت لاحق اليوم وأن الرقم النهائي للتخفيضات سيتوقف على مشاركة جميع منتجي النفط.

ودعت السعودية أمس الخميس لعقد اجتماع طارئ بين أوبك والمنتجين من خارجها، قائلة إنها تستهدف التوصل إلى اتفاق عادل لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط التي انهارت بفعل تأثر الطلب من جائحة فيروس كورونا.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطاقة في أذربيجان وهي غير عضو في أوبك، قالت إن من المزمع عقد اجتماع أوبك+ في السادس من أبريل نيسان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وبينما روسيا والسعودية ضمن أعضاء مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، فإن الولايات المتحدة ليست كذلك.