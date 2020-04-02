بنك أبوظبي التجاري يجري محادثات مع إن.إم.سي هيلث بشأن ديون قيمتها 981 مليون دولار‎

أفاد بنك أبوظبي التجاري اليوم الخميس أنه يجري محادثات مع شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة إن.إم.سي هيلث لمعالجة تعثر مالي للشركة عن السداد.

وكشف البنك أن انكشافه على إن.إم.سي هيلث يبلغ نحو 981 مليون دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي أصول البنك.

وقال البنك في إفصاح للبورصة: ”باشر بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب عدد من الجهات المقرضة الرئيسية سلسلة من المحادثات مع الشركة حول إيجاد حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات المالية وقضايا الحوكمة المؤسسية التي تواجهها الشركة“.

ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى إم.إن.سي المدرجة في لندن للحصول على تعليق.

وأجرت الشركة في الآونة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو ما يزيد كثيرا عن تقديرات سابقة.

وعينت الشركة في الآونة الأخيرة أيضا رئيسا لإعادة الهيكلة لمعالجة المشكلات المتعلقة بديونها.

والشركة في خضم أزمة منذ أن شككت شركة مادي ووترز الأمريكية في بياناتها المالية في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال بنك أبوظبي التجاري، وهو واحد من بين 80 بنكا محليا وإقليميا ودوليا منحت ائتمانا لإن.إم.سي، إنه قدم الائتمان عبر مجموعة من القروض من البنك وكذلك من بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، قبل أن يندمج الثلاثة معا في أيار/ مايو الماضي.

وأوضح البنك أنه غير قادر على تحديد مقدار المخصصات المتوقعة في الوقت الحالي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الشركة، ”لا سيما في ضوء التصريحات الأخيرة للشركة حول رصد ديون بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار“.

وبلغت قيمة أسهم إن.إم.سي 938 بنسا حين جرى تعليق التداول عليها في أواخر شباط/ فبراير، وهو ما يقل كثيرا عن 2631 بنسا في التداولات قبل تشكيك مادي .