الإمارات تدعم أسواقها المالية للوقاية من تداعيات كورونا

المصدر: ا ف ب

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، الأربعاء، حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية في البلاد، وتيسير معاملاتها، ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بخفض الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم من 10 إلى 5%، وكذلك تطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها.

كما أصدرت الهيئة تعميما للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد بواسطة آلية التصويت الإلكتروني.

وتأتي القرارات الجديدة للهيئة في أعقاب الإعلان عن مجموعة من القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم مختلف القطاعات في الإمارات، وضمان تسيير أعمالها ومعاملاتها.

واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.