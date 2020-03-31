 البنك الدولي: جائحة كورونا ستضرب النمو في آسيا والصين‎ – إرم نيوز‬‎

البنك الدولي: جائحة كورونا ستضرب النمو في آسيا والصين‎

البنك الدولي: جائحة كورونا ستضرب النمو في آسيا والصين‎

المصدر: رويترز

 قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي وكذلك الصين.

وأضاف البنك يوم الاثنين أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساس الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1% في 2020، وإلى 0.5% في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8% في 2019.

وفي الصين، حين كان أول تفش لفيروس كورونا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في التصور الأساس، أو أن يبلغ مستوى منخفضا عند 0.1% في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1% في 2019.

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