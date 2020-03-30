الصين تدعم الأسواق لمواجهة تداعيات كورونا

المصدر: ا ف ب

خفض البنك المركزي الصيني، الإثنين، سعر الفائدة على القروض للبنوك بأكبر هامش منذ خمس سنين، وضخ 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) في النظام المالي، لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التغلب على تأثيرات فيروس كورونا.

وأعلن بنك الشعب الصيني المركزي أنه أطلق عملية إعادة شراء الأوراق المالية، الإثنين، وخفض من معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام من 2,40 بالمئة إلى 2,20 بالمئة.

وقال جوليان ايفانز برتشارد كبير الخبراء الاقتصاديين بشؤون الصين في ”كابيتال ايكونوميكس“: إن هذا ”أكبر خفض منذ 2015 ويخفض معدل إعادة الشراء لمدة سبعة أيام إلى أقل مستوى لها في التاريخ“.

وأضاف أنه ”من خلال تقديم القروض بمعدلات فائدة أقل، سيتمكن البنك المركزي من الاحتفاظ بمعدلات الفائدة بين البنوك في السوق منخفضة؛ حتى يمتص النظام المصرفي خفض معدلات عمليات إعادة الشراء“.

ودعا المكتب السياسي، أعلى هيئة في الحزب الشيوعي، الجمعة الماضية، إلى إجراءات قوية وتعزيز الحوافز، ولم تؤثر إجراءات، الإثنين، كثيرا على مشاعر السوق، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيس انخفاضا بنسبة 1%.

ومع انتشار كورونا وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، خفض المحللون من توقعات نمو الاقتصاد الصيني، وذكرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أنها خفضت توقعات النمو في الصين في 2020 إلى نحو نصف توقعاتها السابقة وهي 5,7%.