مسؤول: الاحتياطيات الاستراتيجية للسعودية من القمح تتجاوز مليون طن‎

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة السعودية، اليوم الإثنين، إن الاحتياطيات الاستراتيجية للسعودية من القمح تتجاوز مليون طن، وإن المملكة تعتزم، الشهر المقبل، بدء استيراد ما لا يقل عن 1.2 مليون طن إضافي.

وتأتي تصريحات المسؤول السعودي وسط مخاوف بشأن توتر حيال الإمدادات؛ في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالعالم.

وقال المتحدث عبدالله أبا الخيل في مؤتمر صحفي، إن وزارة الزراعة السعودية ستوسع قائمة الدول التي تستطيع استيراد الماشية منها، وإنه ما من مخاوف بشأن نقص إمدادات الماشية.

ومن المتوقع أن يزيد استهلاك السعودية من المواد الغذائية واللحوم؛ مع اقتراب شهر رمضان، وقال أبا الخيل إنه يؤكد توافر السلع الغذائية من الاحتياطي المحلي والاستراتيجي.