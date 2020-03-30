الذهب يهبط مع تفضيل المستثمرين للسيولة بسبب كورونا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ طغى تدافع صوب السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1612.60 دولار للأوقية، بعد أن نزل 0.7% يوم الجمعة، فيما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1643.70 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إنه ”كلما تفاقم الموقف تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، بسبب أنه إذا حدث المزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم“.

وتراجعت الأسهم الآسيوية وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق ”ضخم للغاية“ لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب -أيضا- أن توقف تراجع الدولار والذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقا عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأمريكية في ظل تدافع على السيولة ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.7% إلى 2253.74 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5% إلى 715.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4.2% إلى 13.86 دولار.