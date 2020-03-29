صعود معظم أسواق الشرق الأوسط الرئيسية بفضل خطوات احتواء كورونا

ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط، اليوم الأحد؛ مع فرض الدول إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلى جانب ضخ السلطات مليارات الدولارات، لكن بورصة قطر تراجعت؛ عقب تسجيل أول حالة وفاة في الدولة بسبب الفيروس.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 2.9 %، يقوده ارتفاع أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 6.2 % وسهم اتصالات 3.2 %.

وزاد مؤشر دبي 1.3 %، حيث قفز سهم إعمار العقارية 5.7 % ودبي للاستثمار 3.7 %.

وأصدر حمد سيف الشامسي، النائب العام في الإمارات، بيانا يتضمن تفاصيل الغرامات المتعلقة بكورونا، وتشمل 50 ألف درهم (13.613 دولار)؛ لعدم الالتزام بالعزل المنزلي، وثلاثة آلاف درهم لمن ينتهك حظر التجول.

وأعلنت دبي، مركز الأعمال والسياحة بالمنطقة، وقف جميع رحلات الركاب لمطاراتها الرئيسية، باستثناء رحلات الإجلاء.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت حكومة الإمارات مبلغا إضافيا قدره 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار)، ضمن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية تبلغ 126 مليار درهم؛ لمواجهة تفشي المرض.

وأغلقت البورصة السعودية مرتفعة 0.8 %، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة.

وزاد سهم مصرف الراجحي 1.9 %، في حين ارتفع جبل عمر 4.8 %.

وقالت المملكة اليوم، إنها مددت لأجل غير مسمى تعليق رحلات الركاب الدولية والعمل بالقطاعين العام والخاص؛ في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.

وفي قطر، فقد المؤشر 0.6 %، وأغلقت معظم الأسهم منخفضة، بما فيها صناعات قطر التي فقدت 1.4 %.

وأمس السبت، سجلت قطر أول حالة وفاة بالفيروس، إلى جانب 28 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 590، بحسب وزارة الصحة.

وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.5 %.

وتراجع سهما البنك التجاري الدولي والقابضة المصرية الكويتية 2.2 %.

وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، قرارا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، في خطوة تهدف على ما يبدو للسيطرة على التضخم وتخزين السلع، مع تنامي المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية، اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 6377 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 2.9% إلى 3879 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 1.3 % إلى 1832 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.6 % إلى 8431 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.5 % إلى 9760 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 1.9 % إلى 1362 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 1.7 % إلى 3480 نقطة.

الكويت.. خسر المؤشر 3.4 % ليسجل 5102 نقطة.