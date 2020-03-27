الدولار يتجه نحو أكبر هبوط أسبوعي في عشر سنوات

يمضي الدولار على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عشر سنوات يوم الجمعة، إذا ساهمت جهود تحفيز بتريليونات الدولارات من جانب حكومات وبنوك مركزية في تهدئة حالة الفوضى في الأسواق العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الدولار في مارس آذار في ظل اتجاه صوب العملة الأمريكية من جانب المستثمرين الذين كانوا يسعون للحصول على أكثر عملات العالم سيولة، والتي تُعتبر ملاذا آمنا.

لكن تعهدات بإنفاق كبير للحكومات، بما في ذلك حزمة أمريكية بقيمة 2.2 تريليون دولار، وجهودا منسقة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم لزيادة إمدادات الدولار ساندت ارتفاعا في بقية العملات الرئيسة.

وأبرزت قفزة غير مسبوقة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية أمس الخميس تأثير فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، مما أضعف الدولار أكثر.

وارتفع الدولار خلال جلسة اليوم مقابل عملات رئيسة، لكنه ما زال متجها للانخفاض نحو 3% للأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ مايو أيار 2009.

ويبرز تأرجح تقلب سوق العملة بعد أن حقق مؤشر الدولار الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية.

ومقابل الين، هبط الدولار 0.7 % اليوم إلى 108.855 ين، في الوقت الذي يحول فيه المستثمرون والشركات اليابانية أموالا من الخارج قبل نهاية السنة المالية الأسبوع القادم.

وتراجع اليورو قليلا بنسبة 0.2 % إلى 1.10080 دولار لكنه ما زال على مسار تحقيق مكسب بنسبة 3% تقريبا مقابل الدولار هذا الأسبوع.

ولم يتحرك الدولار سوى على نحو طفيف مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مع تعزيزهما للمكاسب هذا الأسبوع.

لكن الدولار ارتفع أكثر من واحد بالمئة مقابل الكرونة النرويجية والراند الجنوب أفريقي المنكشفين على التصدير.