مجلس الاحتياطي الأمريكي يصوب ”المدافع“ على كورونا لدعم الاقتصاد

أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الإثنين، عددا من البرامج الجديدة الاستثنائية الهادفة؛ لتخفيف أثر ”التعطيلات الحادة“ للاقتصاد من جراء تفشي فيروس كورونا، مقدما الدعم لتشكيلة غير مسبوقة من القروض المخصصة للأفراد والشركات الصغيرة وكبار أرباب العمل.

تتضمن البرامج الجديدة قيام مجلس الاحتياطي بالإقراض بضمان قروض الطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض الشركات الصغيرة المقدمة بدعم من الحكومة الأمريكية، إلى جانب شراء سندات كبار أرباب العمل وإقراضهم في شكل تمويل تجسيري لأربع سنوات.

وقال المجلس، إن برنامجا جديدا لتقديم الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة سَيُعلن ”قريبا“ أيضا.

وسيجري التوسع في مشتريات سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المعززة برهون عقارية قدر الحاجة؛ ”لدعم سلاسة عمل السوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية“.

وقال راسل برايس، كبير الاقتصاديين لدى أميريبرايز للخدمات المالية في تروي بولاية ميشيغان: ”إنها لحظة إطلاق المدافع.. إنها لحظة سنبذل كل ما يلزم، وهو ما ينبغي أن يكون؛ إشارة إلى الأسواق المالية والمستثمرين بأن مجلس الاحتياطي سيوفر أي سيولة ضرورية لدعم الاقتصاد في تلك الفترة“.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان، إن الجهود الجديدة، التي نالت إجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، قد اتخذت؛ لأنه ”أصبح من الواضح أن اقتصادنا سيعاني من تعطيلات حادة“؛ نتيجة للأزمة الصحية.