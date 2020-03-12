”فيتش“ تخفض تصنيف سلطنة عمان‎ المالي

انضمت فيتش، اليوم الخميس، إلى موديز بخفض تصنيف سلطنة عمان ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، مشيرة إلى ما قالت إنه استمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.

وقالت فيتش إن التدهور المالي قد يتسارع في ظل تراجع أسعار النفط رغم إمكانية التعجيل بتطبيق إصلاحات، مقلصة تصنيف السلطنة الائتماني درجة واحدة إلى ‭BB‬.

واعتمدت عُمان المنتجة للنفط اعتمادًا كثيفًا على الاستدانة لتخفيف أثر عجز آخذ بالاتساع نتج عن تراجع أسعار الخام.

وقالت فيتش:“نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح المالي تحت حكم السلطان العماني الجديد، هيثم بن طارق، الذي أعطى أولوية لتقليص الدَّين.“

وكانت ”رويترز“ أوردت، يوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر أن عُمان تجري محادثات مع البنوك لاقتراض نحو ملياري دولار من أجل تمويل عجز مالي يقدر بنحو 6.5 مليار دولار قد يتفاقم بسبب تهاوي أسعار النفط.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت موديز تصنيف سلطنة عمان إلى ‭Ba2‬ من ‭Ba1‬، وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، عازية ذلك إلى تراجع القوة المالية للدولة.