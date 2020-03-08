أسهم الخليج تهوي في التعاملات المبكرة بعد انهيار اتفاق ”أوبك+“‎

هوت أسهم الخليج في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد انهيار اتفاق خفض إمدادات النفط بين منظمة أوبك وروسيا ليسجل سعر برنت أكبر هبوط يومي فيما يزيد على 11 عاما.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت 9.4 %، وهي أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ ديسمبر /كانون الأول 2008، لتغلق على 45.27 دولار للبرميل.

وانهار اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة؛ بعد أن رفضت موسكو تأييد تخفيضات أكبر للإنتاج لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها. وكانت أوبك تحث على خفض إضافي 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020.

وفتح مؤشر السعودية منخفضا 6.3 % ليسجل أقل مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. وفقد سهم مصرف الراجحي 6.6 % وهبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك البلاد، 7.1 %.

وسجل سهم أرامكو 31.50 ريال (8.50 دولار)، منخفضا 4.6 %، ليتراجع للمرة الأولى عن سعر طرحه البالغ 32 ريالا.

وهبط مؤشر دبي 7.4 %، مسجلا أكبر هبوط خلال اليوم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014. وتراجعت أسهم القطاعين المصرفي والعقاري، وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 8.7 % وإعمار العقارية 8.2 %.

وهوى مؤشر أبوظبي 6.7 %، مسجلا أكبر خسارة خلال اليوم فيما يزيد على خمسة أعوام. وتهاوى سهم بنك أبوظبي الأول 8.2 % وفقدت أسهم اتصالات 4.5 %.

وفي قطر، نزل المؤشر 3.7 % حيث تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 5.5 % وفقد سهم صناعات قطر 5.6 %.

وخسر مؤشر الكويت 6.8 %وكانت أسهم القطاع المالي أكبر الخاسرين إذ هبط بنك الكويت الوطني 7.3 %.