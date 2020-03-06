مصر تعلن طرح ”نقود بلاستيكية“ قريبا‎

أكد نائب وزير المالية المصري جمال نجم عزم بلاده طرح عملات نقدية من فئة الـ 10 جنيهات في صورة عملة بلاستيكية، باستخدام مادة ”بوليمر“، وذلك خلال وقت قريب.

وأضاف نجم، خلال مشاركته في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، أن طرح النقود البلاستيكية سيتم حينما يبدأ العمل بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح نائب وزير المالية المصري أن أهم ما يميّز النقود البلاستيكية أنها ستعيش ثلاثة أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية أو البنكنوت، حيث المرونة والقوة والسمك الأقل، وأيضا مقاومة للمياه.

وشهد الجنيه المصري صعودًا كبيرا أمام الدولار في 2019، والعام الحالي أيضا بسبب عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة الأموال المحولة من المصريين في الخارج.