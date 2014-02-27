54% من التشيك : وضع بلادنا الاقتصادي سيئ

اظهر استطلاع حديث للرأي أن 54% من المواطنين في التشيك يقيمون الوضع الاقتصادي لبلادهم يشكل سلبي منهم 14% يرون انه سيئ جدا و40% وصفوه بأنه سيئ .

وأشار الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي التابع لأكاديمية العلوم التشيكية إلى أن 10% فقط يقيمون الوضع الاقتصادي لبلادهم بأنه جيد في حين رأى 35% أن الوضع " ليس جيدا وليس سيئا " أما 1% فقالوا بأنهم لا يعرفون إجابة على هذا الأمر .

واعتبر المركز بان تحسنا طفيفا قد طرأ على تقييم التشيك للوضع الاقتصادي لبلادهم في فبراير الحالي مقارنة باستطلاع مماثل اجري الشهر الماضي مشيرا إلى أن نسبة من يقيمون الاقتصاد بشكل سلبي انخفضت بمقدار 5 نقاط .

وأضاف بان هذا الأمر يمثل استمرارا للنزعة المسجلة في الأشهر الخمسة الماضية حيث تم تسجيل تراجع في التقييم السلبي للوضع الاقتصادي للبلاد بمقدار 14 نقطة مقارنة بأيلول سبتمبر من العام الماضي .

وأشار المركز إلى أن التفاؤل في تقييم الوضع الاقتصادي يتنامي مع التقييم الشخصي لمستوى الحياة أما من ناحية العمر فان أكثر الذين يقيمون الوضع الاقتصادي بشكل ايجابي فهم من الشباب .

واظهر الاستطلاع أن 43% من الناس يقيمون مستوى معيشتهم الان بأنه جيد في حين يعتبره عكس ذلك 18% أما 39% فقالوا انه ليس سيئا وليس جيدا.