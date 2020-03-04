يواصل مكاسبه.. الذهب يستفيد من تداعيات كورونا

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 3% خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي خفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للتحوط من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، سريع الانتشار.

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1641.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 2016 أمس الثلاثاء.

وتراجع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1642.50 دولار للأوقية.

وقلص المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس في تحرك طارئ، لحماية أكبر اقتصاد في العالم من أثر الوباء.

وقالت مارجريت يانغ يان، محللة السوق لدى سي.إم.سي: ”زخم الليلة الماضية ما زال موجودا في الجلسة الآسيوية. لكن خفض الفائدة جرى وضعه في الحسبان على الأرجح بشكل كبير. لذا فالاتجاه الصعودي (للذهب) محدود في الوقت الحالي“.

وخفض الفائدة أول تحرك من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي خارج اجتماعات السياسة النقدية الاعتيادية المقررة، وذلك منذ 2008 حين كانت الأزمة المالية في ذروتها.

لكن التحرك الطارئ لم يهدئ مخاوف المستثمرين، إذ أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة 3% تقريبا أمس، بينما سجلت الأسهم الآسيوية اليوم تقلبا.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 2490.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 880.71 دولار. وصعدت الفضة 0.2% إلى 17.22 دولار للأوقية.

وقال المجلس العالمي لاستثمار البلاتين إن طلب قطاع السيارات على البلاتين سيرتفع هذا العام للمرة الأولى منذ 2016، لكنه لن يكون كافيا لتعويض انخفاض في الشراء بغرض الاستثمار، مما يترك فائضا في السوق العالمية مجددا.