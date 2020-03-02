الذهب يرتفع 1 % مع تعزز آمال خفض الفائدة

ارتفع الذهب أكثر من 1 %، اليوم الاثنين، منتعشا من تراجع حاد عم المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 % إلى 1603.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.5 % لتسجل 1605.20 دولار.

وهوى الذهب أكثر من 4.5 % يوم الجمعة، مع انضمام المعادن النفيسة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال، حيث عمد المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.