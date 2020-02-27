بعد أكبر طرح عقب أرامكو.. الطبيب السعودي سليمان الحبيب يدخل ”قائمة المليارديرات“

أصبح طبيب أطفال سعودي واحدًا من أغنى الأطباء في العالم بعد أن قامت مجموعة الخدمات الطبية التي أسسها بتسعير الاكتتاب العام الأولي الخاص بها على قمة مجموعة مسوقة.

دخل طبيب الأطفال السعودي، سليمان عبد العزيز الحبيب، قائمة بلومبيرغ لأصحاب البلايين، بعد أن طرح 17.4 مليون سهم من حصته في المجموعة المسمّاة باسمه للبيع بسعر 50 ريالا للسهم.

وقالت بلومبيرغ، اليوم الخميس، إن هذا الطرح هو الأكبر في السوق السعودي بعد طرح أرامكو.

يشار إلى أن سليمان الحبيب يمتلك 49% من أسهم المجموعة الطبية التي أنشأها عام 1993 وأضحت اليوم ربما المؤسسة العلاجية الخاصة الأكبر في السعودية.

وبموجب السعر التقديري الذي طُرحت فيه أسهم المجموعة، فإن ثروة د. سليمان الحبيب تصل إلى 8.5 بليون ريال سعودي (2.3 بليون دولار)، ما جعل بلومبيرغ تدرجه ضمن قائمة أصحاب البلايين.

يشار إلى أن الحبيب (68 سنة) تخرج من جامعة الملك سعود، وحصل على الزمالة في طب الأطفال من رويال كوليج البريطانية، ويعمل بالإضافة لرئاسته المجموعة، في مجال العقار من خلال شركة قابضة تابعة له، كما يقول التقرير.