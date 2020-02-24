الذهب يقفز أكثر من 2% مع اتساع تفشي ”كورونا“

ارتفع الذهب أكثر من 2% اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ شباط/ فبراير 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بضع دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي؛ ما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1663.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05:17 بتوقيت غرينتش وكان سجل في وقت سابق من الجلسة 1678.58 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفع الذهب 1% إلى 1665 دولارا.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع نمو المخاوف بشأن انتشار المرض خارج الصين وزيادة حادة في أعداد الإصابات في إيطاليا وإيران، في حين أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من تزايد حالات الإصابة دون صلة واضحة بالصين.

وبالنسبة للملاذات الآمنة الأخرى، ارتفع الدولار الأمريكي بينما حومت عائدات أذون الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر/ أيلول.

وابتعد الين الياباني أكثر عن أقل مستوياته منذ نيسان/ أبريل 2019، مقابل العملة الأمريكية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3% إلى 2711.81 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 1.1% إلى 18.67 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 970.36 دولار للأوقية.