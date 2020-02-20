لبنان أول بلد في العالم تنخفض سنداته قرابة النصف

أصبح لبنان أول بلد في العالم ترتفع فيه فوائد السندات الحكومية الى 1000% نتيجة انهيار قيمة تسديدها في حال إعلان التفليسة، إلى ما يقارب النصف.

أوردت ذلك وكالة بلومبيرغ الاقتصادية وهي تشير إلى أن سندات اليوروبوند اللبنانية، البالغة 1.4 بليون دولار، والتي تستحق في 9 مارس القادم، هبطت تقديرات تسديدها في حال التعسر، يوم أمس الأربعاء، بنسبة قياسية، إلى حدود 54 سنتا من كل دولار، لترتفع فوائدها المستحقة بنسبة 1600%، وهي مسألة غير مسبوقة في العالم.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال أمس إن الحل الأفضل لمأزق هذه المديونية هو إعادة هيكلتها.

فيما أشارت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله إلى أن لبنان الذي استقبل وفدا من صندوق النقد الدولي، يتواصل أيضا مع مجموعة بنوك دولية ومنها سيتي غروب وروتشايلد و جي بي مورغان من أجل النصيحة في موضوع إعادة هيكلة هذه السندات.