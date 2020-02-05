الصندوق السيادي السعودي باع 99.5% من حصته في ”تيسلا“

قالت شبكة ”سي أن بي سي“ التلفزيونية إن الصندوق السيادي السعودي باع 99.5% من أسهم شركة ”تيسلا“ التي كان يحتفط بها في محفظته الاستثمارية، وأبقى فقط على 39 ألف سهم من أصل 8.2 مليون سهم، كان يمتلكها بها حتى الربع الثالث من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه بارتفاع سهم السيارة الكهربائية الأمريكية تيسلا إلى حدود 887 دولارا، يوم أمس الثلاثاء، فإن قيمة الأسهم السعودية المبيعة كانت ستصل 7 بلايين دولار.

وتقف شركة“ تيسلا“ حاليا في صدارة المؤسسات الأمريكية بالقيمة السوقية، حيث تخطت هذا الأسبوع حاجز الـ160 بليون دولار لتتجاوز شركة نيتفلكس التي تقدر قيمتها السوقية بـ157 بليون دولار.