إثيوبيا تصدر قانونا جديدا للاستثمار في مسعى لإصلاح الاقتصاد

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أصدرت إثيوبيا قانونا جديدا للاستثمار، اليوم الخميس، في إطار مسعى رئيس الوزراء آبي أحمد لإحداث تغيير شامل في اقتصاد البلد الواقع في القرن الأفريقي. لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفي وشركات التأمين أمام الملكية الأجنبية، حتى بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للشراء في قطاعات أخرى في اقتصادها. ويقول القانون الجديد: إن البنوك وشركات التأمين…