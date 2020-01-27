مخاوف فيروس ”كورونا“ تمحو المليارات من قيمة الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 2%، اليوم الإثنين؛ بسبب الضرر المحتمل على الأعمال من فيروس الصين التاجي سريع الانتشار، وذلك بعد أن زاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم عمليات حظر السفر ومدد عطلة العام القمري الجديد.

شملت الخسائر أكثر من 97% من الأسهم على المؤشر ستوكس 600، ليسقط الكثير منها من فوق مرتفعات قياسية، ماحيا حوالي 180 مليار يورو من القيمة السوقية لمؤشر الأسهم الأوروبية.

وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة وشركات الطيران والفنادق، التي تشهد طلبا كبيرا من المستهلكين الصينيين، أكبر المتأثرين بالهبوط.

وفقدت كبرى شركات تصنيع المنتجات الفاخرة في أوروبا أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بدء انتشار الفيروس الأسبوع الماضي.

وانخفضت أغلب مؤشرات الدول الرئيسية في أوروبا أكثر من 2%، بينما فقد كل من القطاعات الإقليمية 1% على الأقل.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 3% تقريبا، بينما شهد كاك الفرنسي أسوأ أيامه في 4 أشهر تقريبا، إذ نزلت أسهم إل.في.إم.إتش وكريستيان ديور وهيرميس وكيرنج المالكة لجوتشي أكثر من 3.6%.

وفقدت أسهم شركات أخرى في مجال المنتجات الفاخرة مثل مجموعة بوربري ومونكلر وسواتش وريتشمونت السويسريتين لصناعة الساعات بين 2.5 و4.8%.

وقفز مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو ”مقياس الخوف“ لدى المستثمرين الأوروبيين، لأعلى مستوياته منذ الـ3 من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.